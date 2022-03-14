Судья отложил стартовый свисток о начале матча «Рубин» — «Ростов» из-за оказавшейся на поле мыши

Матч 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Ростов» начался с небольшим опозданием. Главный арбитр встречи Виталий Мешков не дал стартовый свисток, так как на поле обнаружили маленькую мышку.

Ситуацию разрешил нападающий казанцев Виталий Лисакович. Форвард взял зверька в руки отнес за пределы поля, отдав одному из членов штаба «Рубина».

После этого футболисты смогли разыграть мяч с центра поля.

Напомним, что эта игра является первой для Валерия Карпина после возвращения на пост главного тренера «Ростова».