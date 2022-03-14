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«Рубин» — «Ростов»: Фольмер получил прямую красную карточку за неспортивное поведение

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Кирилл Фольмер получил прямую красную карточку в концовке матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:1).

Фольмера удалили за то, что он схватил мяч и убежал с ним на скамейку запасных. Отметим, что футболист на тот момент не вышел на поле и был как раз в числе запасных.

В первом тайме у «Рубина» прямую красную карточку за грубый фол в центре поля получил нападающий Виталий Лисакович.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
14 мар, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:2
Ростов
Голы
Полоз, 12 (0:1), Бегич, 75 (0:2), Кварацхелия, 77 (1:2)
Рубин
Дюпин Ломовицкий Тальби Бегич Зотов (Кузнецов, 77) Мусаев Кварацхелия Зуев (Тесленко, 71) Кучаев Бакаев (Онугха, 27) Лисакович
Ростов
Песьяков Байрамян Осипенко Мелехин Сильянов Щетинин (Сухомлинов, 72) Глебов Лангович (Калинин, 58, Мухин, 90) Тугарев (Мельников, 83) Соу (Комличенко, 58) Полоз (Голенков, 72)
Предупреждения
Зуев 54’, Бегич 80’, Кварацхелия 90’  -  Мелехин 39’, Сильянов 57’, Голенков 77’
Удаления
Лисакович 19’
Судьи
Мешков (Дмитров) Мурашов (Москва) Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Опейкина (Челябинск)

ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
2
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
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Спартак – Краснодар
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