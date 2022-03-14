«Рубин» — «Ростов»: Фольмер получил прямую красную карточку за неспортивное поведение

Полузащитник «Ростова» Кирилл Фольмер получил прямую красную карточку в концовке матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:1).

Фольмера удалили за то, что он схватил мяч и убежал с ним на скамейку запасных. Отметим, что футболист на тот момент не вышел на поле и был как раз в числе запасных.

В первом тайме у «Рубина» прямую красную карточку за грубый фол в центре поля получил нападающий Виталий Лисакович.