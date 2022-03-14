«Рубин» — «Ростов»: Фольмер получил прямую красную карточку за неспортивное поведение
Полузащитник «Ростова» Кирилл Фольмер получил прямую красную карточку в концовке матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:1).
Фольмера удалили за то, что он схватил мяч и убежал с ним на скамейку запасных. Отметим, что футболист на тот момент не вышел на поле и был как раз в числе запасных.
В первом тайме у «Рубина» прямую красную карточку за грубый фол в центре поля получил нападающий Виталий Лисакович.
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|12.03
|14:00
|
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|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
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|
Урал – Ахмат
|0 : 0
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|0 : 0
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|1 : 2
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
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|Г
|
|
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Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
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|
|
Федор Смолов
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|
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