«Рубин» приступил к тренировкам на базе
21:06
Игроки «Рубина» приступили к тренировкам на клубной базе, сообщает официальный Twitter казанцев. Занятия проходят малыми группами.
Исполком РФС ранее принял решение возобновить сезон премьер-лиги 21 июня. После 22 туров «Рубин» идет в таблице РПЛ на 14-м месте с 23 очками.
«Рубин» приступил к тренировкам небольшими группами на клубной базе ?— «Рубин» Казань (@fcrk) May 29, 2020
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Скучали по команде? ?
? https://t.co/qrRZlI39hm pic.twitter.com/oCE5CVhDW1
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