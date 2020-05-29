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«Рубин» приступил к тренировкам на базе

21:06
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
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Игроки «Рубина» приступили к тренировкам на клубной базе, сообщает официальный Twitter казанцев. Занятия проходят малыми группами.

Исполком РФС ранее принял решение возобновить сезон премьер-лиги 21 июня. После 22 туров «Рубин» идет в таблице РПЛ на 14-м месте с 23 очками.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcrk/status/1266428922629173251

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