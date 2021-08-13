«Рубин» после жесткого комментария Деспотовича запустил акцию «Приходи на футбол с мамой»

«Рубин» запустил акцию для болельщиков «Приходи на футбол с мамой» после жесткого комментария форварда казанцев Джордже Деспотовича в Instagram.

После поражения от «Ракува» (0:1) и вылета «Рубина» из Лиги конференций Деспотович грубо ответил одному из болельщиков команды. Фанат написал: «Где лучший нападающий РПЛ, который говорил: если бы не Казахстан, то играл бы в «Барсе» и «Реале». Где ты, Джордже Деспотович?» Футболист, не принимавший участия в игре из-за травмы, ответил болельщику: «С твоей мамой».

«Рубин» опубликовал фотографию с Деспотовичем, держащим в руке мобильный телефон и приглашение на матч четвертого тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

«Вчера Деспот был очень раздосадован и не сдержал эмоций, поэтому сегодня он приглашает вас и ваших мам на матч с «Крыльями»! Акция действует при условии, что вы приобретаете билет себе, тогда билет для вашей мамы — бесплатно за счет Деспота!» — говорится в заявлении казанского клуба.

Приходи на футбол с мамой! ??



Вчера Деспот был очень раздосадован и не сдержал эмоций, поэтому сегодня он приглашает вас и ваших мам на матч с «Крыльями»!



Акция действует при условии, что вы приобретаете билет себе, тогда билет для вашей мамы — бесплатно за счёт Деспота! ? pic.twitter.com/csTC8Cy6P5 — «Рубин» Казань (@fcrk) August 13, 2021

Матч «Рубин» — «Крылья Советов» состоится в Казани 15 августа, начало — в 20.00 (мск).