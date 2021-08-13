Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Рубин» после жесткого комментария Деспотовича запустил акцию «Приходи на футбол с мамой»

11:11
Джордже Деспотович. Фото ФК «Рубин»
Джордже Деспотович. Фото ФК «Рубин»
Теги:

«Рубин» запустил акцию для болельщиков «Приходи на футбол с мамой» после жесткого комментария форварда казанцев Джордже Деспотовича в Instagram.

После поражения от «Ракува» (0:1) и вылета «Рубина» из Лиги конференций Деспотович грубо ответил одному из болельщиков команды. Фанат написал: «Где лучший нападающий РПЛ, который говорил: если бы не Казахстан, то играл бы в «Барсе» и «Реале». Где ты, Джордже Деспотович?» Футболист, не принимавший участия в игре из-за травмы, ответил болельщику: «С твоей мамой».

«Рубин» опубликовал фотографию с Деспотовичем, держащим в руке мобильный телефон и приглашение на матч четвертого тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

«Вчера Деспот был очень раздосадован и не сдержал эмоций, поэтому сегодня он приглашает вас и ваших мам на матч с «Крыльями»! Акция действует при условии, что вы приобретаете билет себе, тогда билет для вашей мамы — бесплатно за счет Деспота!» — говорится в заявлении казанского клуба.

Матч «Рубин» — «Крылья Советов» состоится в Казани 15 августа, начало — в 20.00 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
На Пятом канале акция День добрых дел для Насти Пеньковой
Россиянин выиграл в лотерее 36 миллионов, не угадав ни одного числа
Выживший при крушении Ми-8 телеведущий Корженевский рассказал о катастрофе
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
22
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр