Клаудиньо: «Хочу завоевывать в «Зените» чемпионские титулы»

Новичок «Зенита» полузащитник Клаудиньо дал первое интервью после перехода в питерский клуб. По словам 24-летнего бразильца, он следил за командой, так как в ней выступали его соотчественник Халк и Малком.

— Клаудиньо, добро пожаловать в Санкт-Петербург! Как вы добрались? Путешествие было долгим?

— Да, путь занял много времени, но все прошло спокойно, я добрался и очень рад этому. Немного посмотрел вчера город — он очень красивый! Скоро за дело!

— Что вы знали о «Зените» до вашего перехода?

— Знаю, что огромный след в истории клуба оставил Халк — видел матчи с его участием и голы, которые он здесь забивал. А когда сюда перешел Малком, мой друг детства, я стал следить за петербуржцами еще больше. Это большой клуб, который постоянно выступает в еврокубках, и я счастлив, что теперь буду носить его футболку.

— Что Малком рассказывал вам о «Зените»?

— По его словам, в клубе очень хорошая инфраструктура, здесь отлично работается — и я все это вижу своими глазами прямо сейчас. Он сказал, что команда дружная, все поддерживают друг друга, и я жду, что скоро смогу познакомиться с одноклубниками!

— Какие планы ставите перед собой в новом клубе?

— Хочу показать себя с лучшей стороны, как делал это на протяжении всей карьеры в Бразилии. Хочу помогать команде и партнерам своими передачами и голами и завоевывать здесь чемпионские титулы.

— Ваша презентация получилась очень артистичной! Как вы относитесь к The Weeknd?

— Мне очень понравился процесс съемок, такого в моей жизни еще ни разу не было! Возможно, и для клуба это что-то новое (смеется). Я хочу оставить свой след в истории «Зенита», поэтому было приятно увидеть такую презентацию. Отдельно отмечу выбор музыки — мне она особенно пришлась по душе!

— Несколько слов для болельщиков «Зенита».

— Всем привет! Я приехал и очень рад быть здесь. Это честь для меня — защищать сине-бело-голубые цвета. Будьте уверены — я буду отдавать всего себя на поле. Вперед, «Зенит»!