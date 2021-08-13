Клаудиньо: «Хочу завоевывать в «Зените» чемпионские титулы»
Новичок «Зенита» полузащитник Клаудиньо дал первое интервью после перехода в питерский клуб. По словам 24-летнего бразильца, он следил за командой, так как в ней выступали его соотчественник Халк и Малком.
— Клаудиньо, добро пожаловать в Санкт-Петербург! Как вы добрались? Путешествие было долгим?
— Да, путь занял много времени, но все прошло спокойно, я добрался и очень рад этому. Немного посмотрел вчера город — он очень красивый! Скоро за дело!
— Что вы знали о «Зените» до вашего перехода?
— Знаю, что огромный след в истории клуба оставил Халк — видел матчи с его участием и голы, которые он здесь забивал. А когда сюда перешел Малком, мой друг детства, я стал следить за петербуржцами еще больше. Это большой клуб, который постоянно выступает в еврокубках, и я счастлив, что теперь буду носить его футболку.
— Что Малком рассказывал вам о «Зените»?
— По его словам, в клубе очень хорошая инфраструктура, здесь отлично работается — и я все это вижу своими глазами прямо сейчас. Он сказал, что команда дружная, все поддерживают друг друга, и я жду, что скоро смогу познакомиться с одноклубниками!
— Какие планы ставите перед собой в новом клубе?
— Хочу показать себя с лучшей стороны, как делал это на протяжении всей карьеры в Бразилии. Хочу помогать команде и партнерам своими передачами и голами и завоевывать здесь чемпионские титулы.
— Ваша презентация получилась очень артистичной! Как вы относитесь к The Weeknd?
— Мне очень понравился процесс съемок, такого в моей жизни еще ни разу не было! Возможно, и для клуба это что-то новое (смеется). Я хочу оставить свой след в истории «Зенита», поэтому было приятно увидеть такую презентацию. Отдельно отмечу выбор музыки — мне она особенно пришлась по душе!
— Несколько слов для болельщиков «Зенита».
— Всем привет! Я приехал и очень рад быть здесь. Это честь для меня — защищать сине-бело-голубые цвета. Будьте уверены — я буду отдавать всего себя на поле. Вперед, «Зенит»!
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-08-13-klaudino-khochu-ostavit-svoy-sled-v-istorii-zenita-.htm
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