Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Матч «Ростов» — ЦСКА пройдет без зрителей

11:26
Теги:

Матч четвертого тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — ЦСКА пройдет без зрителей, информирует сайт желто-синих.

«К сожалению, мы поздно получили эту информацию, — говорится в сообщении. — Приносим свои извинения каждому болельщику нашего клуба. Хочется поблагодарить вас за то, что, несмотря ни на что, вы остаетесь с «Ростовом».

Искренне надеемся, что в скором будущем эпидемиологическая обстановка улучшится и трибуны «Ростов Арены» снова будут принимать зрителей. Все в наших руках, соблюдайте меры предосторожности. Здоровья каждому!"

Матч «Ростов» — ЦСКА пройдет завтра, 14 августа, на «Ростов Арене» (начало — в 20.00 по московскому времени).

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1468

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Ласицкене высказалась о ситуации с украинской легкоатлеткой Магучих
Андрей Орловский - о бое с Дациком: «Смотрю, жирный какой-то, говорит как идиот»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийское серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр