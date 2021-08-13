Матч «Ростов» — ЦСКА пройдет без зрителей
11:26
Матч четвертого тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — ЦСКА пройдет без зрителей, информирует сайт желто-синих.
«К сожалению, мы поздно получили эту информацию, — говорится в сообщении. — Приносим свои извинения каждому болельщику нашего клуба. Хочется поблагодарить вас за то, что, несмотря ни на что, вы остаетесь с «Ростовом».
Искренне надеемся, что в скором будущем эпидемиологическая обстановка улучшится и трибуны «Ростов Арены» снова будут принимать зрителей. Все в наших руках, соблюдайте меры предосторожности. Здоровья каждому!"
Матч «Ростов» — ЦСКА пройдет завтра, 14 августа, на «Ростов Арене» (начало — в 20.00 по московскому времени).
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