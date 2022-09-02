«Рубин» подпишет контракт с Дзагоевым
Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев находится в расположении «Рубина» и уже провел несколько тренировок с командой.
Как сообщает пресс-служба казанского клуба, в пятницу, 2 сентября, с 32-летним россиянином будет подписан контракт.
Дзагоев играл за армейцев с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник трижды выигрывал чемпионат России, а также по четыре раза — Кубок и Суперкубок страны.
После 7 туров Первой лиги «Рубин» набрал 12 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.
Источник: https://t.me/fcrkpress/15
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