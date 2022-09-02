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«Рубин» подпишет контракт с Дзагоевым

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев находится в расположении «Рубина» и уже провел несколько тренировок с командой.

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, в пятницу, 2 сентября, с 32-летним россиянином будет подписан контракт.

https://t.me/fcrkpress/15

Дзагоев играл за армейцев с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник трижды выигрывал чемпионат России, а также по четыре раза — Кубок и Суперкубок страны.

После 7 туров Первой лиги «Рубин» набрал 12 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.

Источник: https://t.me/fcrkpress/15
Алан Дзагоев
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Первая лига
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
6
15
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