«Рубин» подпишет контракт с Дзагоевым

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев находится в расположении «Рубина» и уже провел несколько тренировок с командой.

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, в пятницу, 2 сентября, с 32-летним россиянином будет подписан контракт.

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Дзагоев играл за армейцев с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник трижды выигрывал чемпионат России, а также по четыре раза — Кубок и Суперкубок страны.