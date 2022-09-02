Генеральный директор «Арарат-Армении» рассказал про интерес «Динамо» к полузащитнику Серобяну

Генеральный директор «Арарат-Армении» Погос Галстян рассказал про интерес «Динамо» к полузащитнику Артуру Серобяну.

«Артур Серобян подпишет контракт с «Динамо»? Это неправда. Интерес из «Динамо» был, но по закону Армении он не может играть за границей, так как служит в армии. По этой причине он не пошел в «Торпедо», — цитирует Metaratings.ru Галстяна.

19-летний армянин дебютировал за национальную сборную в марте 2022 года в товарищеской встрече со сборной Черногории (1:0).

После четырех матчей «Арарат-Армения» занимает 4-е место в турнирной таблице высшей лиги Армении, набрав 7 очков.