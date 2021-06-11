УЕФА пожалел российского арбитра: Лапочкину грозило изгнание из футбола

Как стало известно «СЭ», российскому судье ФИФА Сергею Лапочкину вынесен очень мягкий приговор — ему грозил пожизненный или временный запрет на любую футбольную деятельность, то есть полное изгнание из футбола.

В итоге же контрольный, этический и дисциплинарный комитет (КЭДК) УЕФА 8 июня запретил Лапочкину заниматься только судейской деятельностью в течение 10 лет. Таким образом, завершена карьера арбитра, но он вправе остаться в этом виде спорта и перейти на другую работу.

Сам Лапочкин (но не РФС) может обжаловать вердикт КЭДК в апелляционном комитете УЕФА, а затем и в Спортивном арбитражном суде. Но, по моим данным, он не собирался этого делать. Потому что наказание и так более чем мягкое. Скорее всего, ему придется смириться с решением комитета. Возможно, он останется в футболе, но уже в другой роли — сотрудника клуба или инспектора, если 10-летний запрет не затронет выполнение инспекторских функций.

Весной КЭДК УЕФА отстранил Лапочкина на 90 дней от любой футбольной деятельности. Связано это с тем, что в 2018 году он не сообщил сотрудникам УЕФА о том, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1). Игра состоялась 26 июля 2018-го.

Его нарушение заключается именно в том, что он не уведомил соответствующие футбольные власти о случившемся — о состоявшемся контакте, о сделанном ему предложении или переданной просьбе. Сам матч он провел без ошибок и серьезных нареканий. Но уже только за неуведомление ему грозило полное отстранение от футбола. Такие случаи бывали. И обжалование ни к чему не приводило.

О серьезности случившегося говорят наказания латвийского клуба и его сотрудников. «Вентспилс» исключен из еврокубков на семь лет — до сезона-2027/28 включительно. Николай Дьякин отстранен от любой футбольной деятельности на четыре года. Адлан Шишханов, который в решении КЭДК назван бывшим сотрудником, а на сайте «Вентспилса» до недавних пор фигурировал как председатель правления клуба, изгнан из футбола пожизненно.

(Александр Бобров)

УЕФА дисквалифицировал Лапочкина за матч «Вентспилс» — «Бордо». Как он его судил: подробности