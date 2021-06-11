Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» продлил контракт с Михаилом Кержаковым

15:24
Теги:

«Зенит» объявил о продлении контракта с вратарем Михаилом Кержаковым.

Новое соглашение с 34-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2021/22.

В сезоне-2020/21 Кержаков провел 25 матчей за «Зенит», из них 7 — на ноль.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-06-11-sine-belo-golubye-prodlili-kontrakt-s-mikhailom-kerzhakovym-.htm

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сможет ли Турция впервые в истории обыграть Италию?
Что будет, если есть клубнику каждый день? Советы эксперта
Сорокин — о форме сборной Украины: «Жаль, что турнир становится ареной для политических дискуссий»
«Хотелось бы играть в футбол, а не бороться». Дзюба и Черчесов — о матче с Бельгией

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы