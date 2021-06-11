«Зенит» продлил контракт с Михаилом Кержаковым
15:24
«Зенит» объявил о продлении контракта с вратарем Михаилом Кержаковым.
Новое соглашение с 34-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2021/22.
Сине-бело-голубые продлили контракт с Михаилом Кержаковым! ?— ФК «Зенит» (@zenit_spb) June 11, 2021
Новое соглашение с вратарем рассчитано до конца сезона-2021/22.
Прочие подробности: https://t.co/m84KdLZgOt
В сезоне-2020/21 Кержаков провел 25 матчей за «Зенит», из них 7 — на ноль.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-06-11-sine-belo-golubye-prodlili-kontrakt-s-mikhailom-kerzhakovym-.htm
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю