«Рубин» — «Оренбург»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Рубин» и «Оренбург» сыграют в 3-м туре чемпионата России в воскресенье, 9 августа. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

09 августа, 20:30. Ак Барс Арена (Казань)

Ключевые события встречи «Рубин» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Во 2-м туре РПЛ «Рубин» победил «Акрон» — 2:1, «Оренбург» проиграл «Зениту» со счетом 1:5.

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