«Акрон» рассматривает подписание контракта с Квеквескири

Как стало известно «СЭ», «Акрон» рассматривает возможное подписание полузащитника Ираклия Кверквескири.

36-летний полузащитник встретился и провел переговоры с главным тренером Срджаном Благоевичем.

В сезоне-2025/26 Квеквескири выступал за «Оренбург». Он провел за клуб 26 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. В данный момент футболист является свободным агентом.