Агент Головина: «Зенит»? Александр подошел бы любой команде»

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев ответил на вопрос «СЭ» об интересе к футболисту из РПЛ.

12 июля «СЭ» сообщал об интересе к 30-летнему россиянину со стороны «Зенита» и ряда клубов из Саудовской Аравии. 19 июля издание L'Equipe заявило, что вариант с чемпионатом Саудовской Аравии является предпочтительным для хавбека.

— Вы говорили, что возвращение Головина в Россию возможно.

— Когда-нибудь да.

— А этим летом?

— Сейчас Александр готовится к сезону. Недавно была игра с «Хетафе», где он вышел с капитанской повязкой. В воскресенье игра с «Ливерпулем» и сбор в Англии. Так что все по плану. К Саше всегда есть интерес.

— Не исключаете, что может оказаться в другой команде до конца трансферного окна?

— На сегодняшний день Саша спокойно готовится к сезону и набирает форму.

— Присылал ли «Зенит» официальные бумаги?

— Без комментариев.

— Они ищут такого игрока в центр поля: атакующего, креативного.

— Я же не сотрудник «Зенита».

— На ваш взгляд, Головин подошел бы «Зениту»?

— Головин подошел бы любой команде.

Головин — воспитанник ЦСКА. Россиянин выступает за «Монако» с июля 2018 года, в сезоне-2025/26 он провел за команду 35 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 18 миллионов евро. Контракт Головина с «Монако» действует до конца июня 2029 года.