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9 августа, 11:50

Агент Головина: «Зенит»? Александр подошел бы любой команде»

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Абустин
корреспондент
Александр Головин.
Фото Getty Images

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев ответил на вопрос «СЭ» об интересе к футболисту из РПЛ.

12 июля «СЭ» сообщал об интересе к 30-летнему россиянину со стороны «Зенита» и ряда клубов из Саудовской Аравии. 19 июля издание L'Equipe заявило, что вариант с чемпионатом Саудовской Аравии является предпочтительным для хавбека.

— Вы говорили, что возвращение Головина в Россию возможно.

— Когда-нибудь да.

— А этим летом?

— Сейчас Александр готовится к сезону. Недавно была игра с «Хетафе», где он вышел с капитанской повязкой. В воскресенье игра с «Ливерпулем» и сбор в Англии. Так что все по плану. К Саше всегда есть интерес.

— Не исключаете, что может оказаться в другой команде до конца трансферного окна?

— На сегодняшний день Саша спокойно готовится к сезону и набирает форму.

— Присылал ли «Зенит» официальные бумаги?

— Без комментариев.

— Они ищут такого игрока в центр поля: атакующего, креативного.

— Я же не сотрудник «Зенита».

— На ваш взгляд, Головин подошел бы «Зениту»?

— Головин подошел бы любой команде.

Головин — воспитанник ЦСКА. Россиянин выступает за «Монако» с июля 2018 года, в сезоне-2025/26 он провел за команду 35 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 18 миллионов евро. Контракт Головина с «Монако» действует до конца июня 2029 года.

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Александр Головин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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