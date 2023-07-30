Балахнин считает, что Захаряну надо уезжать в Европу
Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин посоветовал полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну покинуть РПЛ.
«Ему как раз сейчас надо уезжать. В последних играх он ведёт себя нервно и постоянно срывается, жёстко нарушает правила. С чем это связано? Со многими факторами, но в том числе и с его переездом в Европу. Сейчас для него самое важное — оказаться в хорошем клубе, тогда он точно окажется в выигрыше. Неважно — попадёт он там в состав или не попадёт. В любом случае он извлечёт из этого пользу», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».
Ранее сообщалось, что в приглашении Захаряна заинтересованы «Лацио», «Страсбур» и «Дженоа». В текущем сезоне 20-летний полузащитник забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу в трех матчах за бело-голубых.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
3
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
4
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
12
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|2
|0
|2
|
|
Роман Акбашев
Ростов
|1
|0
|1