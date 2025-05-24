«Акрон» — «Локомотив»: стартовые составы на матч

Стали известны стартовые составы «Акрона» и «Локомотива» на матч 30-го тура РПЛ.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Неделчару, Фернандес, Эсковаль, Пестряков, Хубулов, Джурасович, Джаковац, Дзюба, Беншимол.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Лукас Фассон, Монтес, Баринов, Салтыков, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.

Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» и начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Акрон» — «Локомотив».