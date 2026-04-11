«Рубин» — «Оренбург»: ничья после первого тайма

«Рубин» и «Оренбург» не сумели открыть счет в первом тайме матча 24-го тура РПЛ — 0:0.

В первой половине встречи команды нанесли по одному удару в створ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

11 апреля, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max