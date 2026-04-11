«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в РПЛ

«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ в Казани — 0:0.

Гости нанесли 14 ударов по воротам казанцев (3 в створ), хозяева — 5 (1 в створ).

«Рубин» (34 очка) занимает седьмое место в РПЛ. «Оренбург» (20 очков) продлил серию без побед до 4 матчей и идет 15-м в турнирной таблице.

В следующем, 25-м туре «Рубин» сыграет с «Акроном» в Казани, а «Оренбург» на своем поле встретится с «Локомотивом». Оба матча пройдут 18 апреля.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

11 апреля, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)

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