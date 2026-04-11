«Балтика» — «Пари НН»: онлайн трансляция матча РПЛ

«Балтика» и «Пари НН» сыграют в 24-м туре чемпионата России в субботу, 11 апреля. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

11 апреля, 19:30. Ростех Арена (Калининград)

Следить за ключевыми событиями встречи «Балтика» — «Пари НН» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 23 туров премьер-лиги «Балтика» набрала 43 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Пари НН» с 20 очками располагается на 14-й строчке в чемпионате России.

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