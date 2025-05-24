«Спартак» разгромил «Химки» со счетом 5:0, Маркиньос сделал три голевые передачи

«Спартак» на своем поле победил «Химки» в матче 30-го тура РПЛ — 5:0.

Счет на 4-й минуте открыл хавбек красно-белых Наиль Умяров. На 36-й минуте преимущество хозяев удвоил Манфред Угальде, который в итоге с 17 голами стал лучшим бомбардиром сезона в РПЛ.

На 82-й минуте счет до разгромного довел Ливай Гарсия. Спустя три минуты отличился Рикарду Мангаш, а окончательный счет на 89-й минуте установил Роман Зобнин.

Полузащитник «Спартака» Маркиньос отдал три голевые передачи.