«Спартак» разгромил «Химки» со счетом 5:0, Маркиньос сделал три голевые передачи
«Спартак» на своем поле победил «Химки» в матче 30-го тура РПЛ — 5:0.
Счет на 4-й минуте открыл хавбек красно-белых Наиль Умяров. На 36-й минуте преимущество хозяев удвоил Манфред Угальде, который в итоге с 17 голами стал лучшим бомбардиром сезона в РПЛ.
На 82-й минуте счет до разгромного довел Ливай Гарсия. Спустя три минуты отличился Рикарду Мангаш, а окончательный счет на 89-й минуте установил Роман Зобнин.
Полузащитник «Спартака» Маркиньос отдал три голевые передачи.
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|1
|2
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|19
|
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|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
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|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
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|
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|9
|2
|6
|1
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|12
|
8
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|3
|2
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|
9
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|5
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|
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|4
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|
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|1
|6
|2
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|9
|
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|Ростов
|9
|2
|2
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|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
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30 тур
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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