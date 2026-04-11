«Рубин» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Рубин» и «Оренбург» сыграют в 24-м туре чемпионата России в субботу, 11 апреля. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

11 апреля, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)

Следить за ключевыми событиями встречи «Рубин» — «Оренбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 23 туров премьер-лиги «Рубин» набрал 33 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 19 очками располагается на 15-й строчке в чемпионате России.

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