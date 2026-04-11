«Рубин» и «Оренбург» назвали составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубин» и «Оренбурга» на матч 24-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Мальдонадо, Нижегородов, Вуячич, Арройо, Безруков, Начо, Грипши, Васильев, Даку.

Запасные: Кеняйкин, Нигматуллин, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Лобов, Кузяев, Иванов, Зотов, Кузнецов, Сиве, Моторин.

«Оренбург»: Овсянников, Хотулев, Татаев, Паласиос, Муфи, Ду Кейрос, Голыбин, Кантеро, Болотов, Томпсон, Гузина.

Запасные: Рудков, Поройков, Ведерников, Ценов, Пуэбла, Квеквескири, Аванесян, Куль, Гюрлюк, Савельев, Алешандре Жезус, Эль-Махрауи.

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