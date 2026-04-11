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11 апреля, 15:23

«Рубин» — «Оренбург»: Даку и Гузина сыграют с первых минут

«Рубин» и «Оренбург» назвали составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубин» и «Оренбурга» на матч 24-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Мальдонадо, Нижегородов, Вуячич, Арройо, Безруков, Начо, Грипши, Васильев, Даку.

Запасные: Кеняйкин, Нигматуллин, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Лобов, Кузяев, Иванов, Зотов, Кузнецов, Сиве, Моторин.

«Оренбург»: Овсянников, Хотулев, Татаев, Паласиос, Муфи, Ду Кейрос, Голыбин, Кантеро, Болотов, Томпсон, Гузина.

Запасные: Рудков, Поройков, Ведерников, Ценов, Пуэбла, Квеквескири, Аванесян, Куль, Гюрлюк, Савельев, Алешандре Жезус, Эль-Махрауи.

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Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.
11 апреля, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:0
Оренбург

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РПЛ
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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