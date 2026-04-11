«Рубин» — «Оренбург»: Даку и Гузина сыграют с первых минут
«Рубин» и «Оренбург» назвали составы на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Рубин» и «Оренбурга» на матч 24-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.
«Рубин»: Ставер, Тесленко, Мальдонадо, Нижегородов, Вуячич, Арройо, Безруков, Начо, Грипши, Васильев, Даку.
Запасные: Кеняйкин, Нигматуллин, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Лобов, Кузяев, Иванов, Зотов, Кузнецов, Сиве, Моторин.
«Оренбург»: Овсянников, Хотулев, Татаев, Паласиос, Муфи, Ду Кейрос, Голыбин, Кантеро, Болотов, Томпсон, Гузина.
Запасные: Рудков, Поройков, Ведерников, Ценов, Пуэбла, Квеквескири, Аванесян, Куль, Гюрлюк, Савельев, Алешандре Жезус, Эль-Махрауи.
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|ЦСКА
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13
|Акрон
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15
|Родина
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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