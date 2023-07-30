«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом».

«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ

«Рубин» дома сыграл вничью с «Оренбургом» в матче второго тура РПЛ — 1:1.

Счет в матче открыл форвард казанской команды Джоэль Фамейе, который отметился на 35-й минуте встречи.

На 81-й минуте матча защитник «Оренбурга» Матиас Перес сравнял счет.

В третьем туре РПЛ «Рубин» дома сыграет со «Спартаком» 5 августа, начало встречи — 17.30 мск.

«Оренбург» в следующем матче чемпионата России примет «Урал», матч пройдет также 5 августа в 17.30 по московскому времени.