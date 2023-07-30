«Рубин» — «Оренбург»: защитник гостей Перес сравнял счет

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес сравнял счет в матче 2-го тура РПЛ против «Рубина» — 1:1.

На 81-й минуте встречи аргентинец сумел добить мяч в пустые ворота после прострела вдоль штрафной.

Перес выступает за «Оренбург» с января 2023 года, гол в ворота «Рубина» стал для него первым в составе российской команды.