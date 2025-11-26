«Рубин» обратился в ЭСК РФС после матча с «Ахматом»

«Рубин» обратился в ЭСК РФС после матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Рубин» попросил комиссию рассмотреть эпизод с неудалением защитника «Ахмата» Надера Гандри на 40-й минуте матча и эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Ахмата» на 70-й минуте.

«Рубин» после 16-го тура занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. «Ахмат» располагается на 12 месте с 16 очками.