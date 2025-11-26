Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС после матча с московским «Динамо»

ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по итогам матча 16-го тура РПЛ между московским «Динамо» и махачкалинским «Динамо» (3:0).

Клуб из Дагестана попросил комиссию рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти в ворота москвичей на 78-й минуте встречи.

Махачкалинцы после 16-го тура занимают тринадцатое место с 14 очками. «Динамо» (Москва) набрало 20 очков и занимает девятое место.