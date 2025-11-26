Карпин рассказал, какой совет от Симоняна стал для него главным

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о Никите Симоняне. 23 ноября легендарный футболист и тренер скончался на 100-м году жизни.

— Буквально на днях виделись... Дверь его кабинета часто была открыта — Никита Павлович всегда там работал. Заходил к нему поздороваться, какими-то фразами обменяться по поводу матчей, — сказал Карпин.

— Он советовал вам что-то по игрокам?

— По игрокам — нет. Самый главный его совет: «Береги себя и нервы».

— Получается?

— Не всегда.

— Никита Павлович — уникальный: в 99 лет приезжал в офис, а какая ясность ума!

— Это правда вызывало восхищение и восторг. Дай Бог мне через 20 лет быть в таком состоянии.

Полностью интервью Валерия Карпина читайте в «СЭ» в ближайшее время.