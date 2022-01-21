«Краснодар» расторг контракт с Урошем Спаичем

«Краснодар» и защитник Урош Спаич договорились о расторжении контракта по взаимному согласию, сообщает официальный сайт клуба.

«Краснодар» расторг контракт с Урошем Спайичем.



Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию. Сербский защитник провёл за «быков» 76 матчей и забил 2 гола.



Мы благодарим Уроша @Uros5Spajic за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/UWGiaz60Jm — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 21, 2022

Сербский футболист с 2018 года сыграл за «быков» 76 матчей и забил 2 гола.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ 28-летний Спаич провел 10 игр и отправил в ворота соперника один мяч.

Контракт с игроком был рассчитан до конца июня 2023 года.