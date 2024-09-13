«Рубин» — «Крылья Советов»: самарцы забили дважды в концовке первого тайма

«Крылья Советов» забили два гола в концовке первого тайма матча с «Рубином» в 8-м туре РПЛ — 2:0.

На 37-й минуте пенальти реализовал Бенхамин Гарре, спустя пять минут дебютным голом за самарцев отметился Иван Олейников.