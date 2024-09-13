«Рубин» — «Крылья Советов»: Олейников забил дебютный гол за самарцев

«Крылья Советов» забили второй гол в матче с «Рубином» в 8-м туре РПЛ — 2:0.

На 42-й минуте отметился Иван Олейников, для которого мяч стал дебютным за самарцев.