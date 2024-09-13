«Рубин» — «Крылья Советов»: Ломаев заменил Песьякова в перерыве

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков был заменен в перерыве матча с «Рубином» в 8-м туре РПЛ.

Голкипер в игровом эпизоде повредил руку в области плеча. В перерыве Песьякова заменил Иван Ломаев.