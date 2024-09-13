«Рубин» — «Крылья Советов»: Гарре реализовал пенальти

«Крылья Советов» открыли счет в матче с «Рубином» в 8-м туре РПЛ — 1:0.

Пенальти на 36-й минуте реализовал форвард самарцев Бенхамин Гарре. Одиннадцатиметровый был назначен за фол Рустамжона Ашурматова («Рубин») на Иване Олейникове («Крылья Советов»).