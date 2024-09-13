Тюкавин, Личка и Гусев снялись в ролике к футбольному и хоккейному матчу «Динамо» на «ВТБ Арене» в один день

Как стало известно «СЭ», тренер московского «Динамо» Марцел Личка, нападающий бело-голубых Константин Тюкавин и форвард хоккейного «Динамо» Никита Гусев снялись в ролике, посвященном проведению в один день и футбольного, и хоккейного матчей на «ВТБ Арене» 15 сентября. Ролик будет опубликован в субботу, 14 сентября.

В воскресенье, 15 сентября, футбольное и хоккейное «Динамо» впервые в эпоху Fan ID сыграют на «ВТБ Арене» в один день.

Футбольная команда примет «Ахмат» в 14.15 по московскому времени. Хоккейный же клуб встретится с минским «Динамо», начало матча в 19.30 по московскому времени.