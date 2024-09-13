Юрист Игнатова сообщил о скором разрешении спора с агентом Маньяковым: «Пусть сказки рассказывает у Нобеля»

Спортивный юрист Ваган Давидянц, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова, сообщил «СЭ» детали дела по спору с бывшим агентом футболиста Александром Маньяковым.

— Сегодня Комитет РФС все-таки исполнил решение суда общей юрисдикции, согласно которому было определено, что решение комитета РФС по статусу игроков от 20 мая 2022 года незаконное.

Неделю назад мы подавали заявление в комитет РФС с просьбой пересмотреть свое решение на основании того, что есть решение суда, которое вступило в силу.

— Каким было их решение?

— Комитет РФС, отказал нам в этом, сославшись на то, что решение может быть обжаловано в Кассационном суде. Получается, РФС было все равно на решение суда, которое вступило в силу. Дикость, если честно, с учетом того, что председатель комитета — госпожа Шевченко — является министром юстиции Хабаровского края. Но это не все.

Когда мы просили не накладывать на нас санкции за неисполнение решения Комитета РФС, нас не слышали, и применили к нам две санкции. Хотя мы говорили, что у нас есть еще процессуальная возможность на обжалование. Это называется двойные стандарты.

— Что было дальше?

— Далее приставы возбудили производство, вручили исполнительный лист в РФС 9 сентября и дали 5 дней на добровольное исполнение решения суда об отмене незаконного решения Комитета. Сегодня 13 сентября Комитет РФС все же отменил свое решение. Думаю, просто сверху понимающие люди объяснили, какие последствия будут дальше. Произошел взлом системы беззакония. Мы начали отмену футбольного крепостного права в России 4,5 года назад, также как показали несовершенство регламентов РФС, которые они переписали уже несколько раз в связи с нашим кейсом.

— Может ли агент Маньяков еще обжаловать это решение?

— У Маньякова осталась по факту последняя инстанция для жалобы, а свои басни и сказки пусть дальше рассказывает в передаче у Нобеля Арустамяна. Это максимум, что ему осталось. Кстати, легальный срок на кассационную жалобу юристы Маньякова уже пропустили. Очень интересно, что оппоненты будут делать с восстановлением сроков на подачу жалобы. Конец очень близок, а значит скоро смогу рассказать о всей этой саге во всех красках, и что такое двойные стандарты в РФС.

20 мая 2022 года комитет по статусу игроков РФС постановил Игнатова выплатить Маньякову сумму в качестве возмещения убытков, причиненных расторжением агентского договора.