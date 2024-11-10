«Рубин» и «Краснодар» сыграют в 15-м туре чемпионата России по футболу в воскресенье, 10 ноября. Игра состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Рубин» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 14-ти туров чемпионата России команда Рашида Рахимова набрала 18 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Краснодарский клуб с 36-ю баллами располагается на первой строчке премьер-лиги.

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