Диктор стадиона «РЖД Арена» рассказал, как готовится к матчам

Диктор стадиона «РЖД Арена» Евгений Кириллов рассказал о своей работе на матчах «Локомотива».

«Как готовлюсь к матчу? Довольно стандартно. У нас есть большая группа коллег из «Локомотива», которые работают над матч-дэем, сценарием, всеми вещами, происходящими внутри чаши, за пределами нашей чудесной площади. Есть большая группа профессионалов, которые работают в аппаратной, есть сценарии. Матчи в целом идут по одному и тому же сценарию. Могут возникать какие-то дополнительные фишки, вроде стартового удара по мячу, представление каких-то новых спонсоров и партнеров клуба, но в целом работа не меняется от матча к матчу. Мне скинули сценарий, я его проглядел, понял, что работаем по стандартной программе. Поэтому остается надеяться, что сегодня стадион заполнится и будет много болельщиков, потому что мы работаем ради них. Когда мало народа на трибунах, то сразу настроение у тебя самого расстроенное, а на полных стадионах возникает чувство восторга», — сказал Кириллов «РБ Спорт».

«Локомотив» набрал 34 очка и сместил «Зенит» со второй строчки таблицы РПЛ. У питерцев 33 очка и один матч в запасе.