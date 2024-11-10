Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:23

Диктор стадиона «РЖД Арена» рассказал, как готовится к матчам

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Диктор стадиона «РЖД Арена» Евгений Кириллов рассказал о своей работе на матчах «Локомотива».

«Как готовлюсь к матчу? Довольно стандартно. У нас есть большая группа коллег из «Локомотива», которые работают над матч-дэем, сценарием, всеми вещами, происходящими внутри чаши, за пределами нашей чудесной площади. Есть большая группа профессионалов, которые работают в аппаратной, есть сценарии. Матчи в целом идут по одному и тому же сценарию. Могут возникать какие-то дополнительные фишки, вроде стартового удара по мячу, представление каких-то новых спонсоров и партнеров клуба, но в целом работа не меняется от матча к матчу. Мне скинули сценарий, я его проглядел, понял, что работаем по стандартной программе. Поэтому остается надеяться, что сегодня стадион заполнится и будет много болельщиков, потому что мы работаем ради них. Когда мало народа на трибунах, то сразу настроение у тебя самого расстроенное, а на полных стадионах возникает чувство восторга», — сказал Кириллов «РБ Спорт».

«Локомотив» набрал 34 очка и сместил «Зенит» со второй строчки таблицы РПЛ. У питерцев 33 очка и один матч в запасе.

Источник: РБ Спорт
Читайте также
Бывшая баскетболистка Катерина Кейру беременна от актера Алексея Гаврилова
NBC News анонсировал аресты участников штурма Капитолия до инаугурации Трампа
Трамп не пригласит Помпео и Хейли в новую американскую администрацию
«Локомотив» неудержим, а Ларионов хочет штрафовать за удаления. Что произошло в КХЛ
Главный онколог Минздрава РФ сообщил о росте ранней выявляемости онкологии
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 гола
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ахмат» — «Зенит»: время начала и где смотреть матч РПЛ

«Рубин» — «Краснодар»: время начала и где смотреть матч РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.11 14:00
Локомотив – Факел
 2 : 1
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 2 : 1
9.11 19:00
Ростов – Химки
 3 : 1
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 3 : 1
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости