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Сегодня, 08:50

Виктор Гусев рассказал, что отношения между «Спартаком» и «Динамо» всегда особенные

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Известный спортивный комментатор Виктор Гусев высказал свое мнение о решении РФС и «Спартака» выбрать московское «Динамо» в качестве соперника для матча памяти Федора Черенкова.

«Соперник «Спартаку» выбран очень кстати. «Динамо», несмотря на принципиальное соперничество с красно-белыми, парадоксально к нему ближе других клубов. Ведь многие известные спартаковцы когда-то были динамовцами. Тот же Константин Иванович Бесков, который был лидером в легендарном английском турне «Динамо», потом был его тренером, а после стал иконой для спартаковских болельщиков. В составе бело-голубых играли и Александр Бубнов, и Юрий Гаврилов. Тренером обоих клубов успел побыть и Олег Иванович Романцев. Легенда «Локомотива» Юрий Павлович Семин успел поиграть и за «Динамо», и за «Спартак». А некоторые даже успели побыть капитанами обеих команд, как Сергей Паршивлюк.

Поэтому отношения между этими клубами всегда особенные. Магическим образом каким бы хорошим не было «Динамо» в тот или иной период, оно постоянно натыкается на «Спартак» и проигрывает ему. Всегда в этом дерби есть искра, ни разу не было неинтересного матча, постоянно происходит что-то интригующее, эмоциональное и атмосферное. Уверен и здесь нас ждёт что-то увлекательное», — цитирует Гусева Metaratings.ru.

13 ноября на «Лукойл Арене» пройдет матч памяти Федора Черенкова. В игре встретятся московские команды «Спартак» и «Динамо». В 2024 году исполняется 65 лет со дня рождения футболиста и 10 лет со дня его смерти.

В матче примут участие известные футболисты обоих клубов: Сергей Юран, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Андрей Кобелев, Валерий Шмаров, Игорь Колыванов, Алексей Смертин, Ролан Гусев, Александр Мостовой, Виктор Онопко, Андрей Сметанин, Дмитрий Аленичев, Сергей Кирьяков и другие.

Источник: Metaratings.ru
Федор Черенков
Юрий Семин
Виктор Гусев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 2 : 1
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 2 : 1
9.11 19:00
Ростов – Химки
 3 : 1
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 3 : 1
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
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Фернандо Костанца

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 11 1 3
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