Виктор Гусев рассказал, что отношения между «Спартаком» и «Динамо» всегда особенные
Известный спортивный комментатор Виктор Гусев высказал свое мнение о решении РФС и «Спартака» выбрать московское «Динамо» в качестве соперника для матча памяти Федора Черенкова.
«Соперник «Спартаку» выбран очень кстати. «Динамо», несмотря на принципиальное соперничество с красно-белыми, парадоксально к нему ближе других клубов. Ведь многие известные спартаковцы когда-то были динамовцами. Тот же Константин Иванович Бесков, который был лидером в легендарном английском турне «Динамо», потом был его тренером, а после стал иконой для спартаковских болельщиков. В составе бело-голубых играли и Александр Бубнов, и Юрий Гаврилов. Тренером обоих клубов успел побыть и Олег Иванович Романцев. Легенда «Локомотива» Юрий Павлович Семин успел поиграть и за «Динамо», и за «Спартак». А некоторые даже успели побыть капитанами обеих команд, как Сергей Паршивлюк.
Поэтому отношения между этими клубами всегда особенные. Магическим образом каким бы хорошим не было «Динамо» в тот или иной период, оно постоянно натыкается на «Спартак» и проигрывает ему. Всегда в этом дерби есть искра, ни разу не было неинтересного матча, постоянно происходит что-то интригующее, эмоциональное и атмосферное. Уверен и здесь нас ждёт что-то увлекательное», — цитирует Гусева Metaratings.ru.
13 ноября на «Лукойл Арене» пройдет матч памяти Федора Черенкова. В игре встретятся московские команды «Спартак» и «Динамо». В 2024 году исполняется 65 лет со дня рождения футболиста и 10 лет со дня его смерти.
В матче примут участие известные футболисты обоих клубов: Сергей Юран, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Андрей Кобелев, Валерий Шмаров, Игорь Колыванов, Алексей Смертин, Ролан Гусев, Александр Мостовой, Виктор Онопко, Андрей Сметанин, Дмитрий Аленичев, Сергей Кирьяков и другие.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
3
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|
9
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|2 : 1
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|2 : 1
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|3 : 1
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3