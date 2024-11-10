Матч 15-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар» пройдет в воскресенье, 10 ноября, на «Ак Барс Арене» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры будут показывать на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайте холдинга matchtv.ru. Эфир начнется в 19.30 мск. Также встречу из эфира «Матч ТВ» покажут онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала, сервисы доступны по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Ключевые события игры «Рубин» — «Краснодар» изучайте в нашем матч-центре.

Казанцы в 14 турах набрали 18 очков и занимали 7-е место в таблице перед туром, у «быков» — 36 очков и первая строчка.