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Гендиректор «Спартака» Малышев: «У нас есть кандидаты на пост спортивного директора»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопросы об уходе португальца Томаша Амарала с поста спортивного директора клуба.

— У нас есть кандидаты на пост спортивного директора, работаем над этим, — сказал Малышев. — Иностранец или русский? Мы сообщим. Время? Когда решение будет принято, мы с вами поделимся.

— Стало ли причиной увольнение, что переговоры с российскими футболистами вел Андреев?

— Эти неправда. Не подтверждаю эти слухи. Были игроки, где Андреев агент и он принимал участие в переговорах.

— Что с будущим Станковича?

— Никак не влияет. Всем клубом поддерживаем Деяна. Будем делать все возможное, чтобы помогать ему добиваться успехов.

— Кто теперь будет отвечать за Деяна?

— В любом случая я буду отвечать за все, что происходит в клубе. Будет приглашен спортивный директор. Жоаким Пинту остается в клубе. Мы продолжаем с ним работу. Не рассматриваем его в качестве нового спортивного директора.

Амарал занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря прошлого года. Ранее он работал скаутом в «Бенфике». «Спартак» объявил об уходе специалиста 10 ноября.

После 15 матчей «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
Томаш Амарал
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