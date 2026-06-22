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Сегодня, 15:47

Футболисты сборной Ирана оставили в раздевалке послание о мире после матча с Бельгией на ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент

Игроки сборной Ирана по футболу после матча группового турнира чемпионата мира против команды Бельгии оставили в раздевалке послание с призывом к миру, сообщает газета The Sun.

21 июня иранская команда сыграла вничью со сборной Бельгии со счетом 0:0.

«От древней Персии тысячи лет назад до сегодняшней цивилизации дух Ирана жив и остается крепким. Мы приехали в Лос-Анджелес с гордостью, сражались с честью и уезжаем с достоинством. Спасибо, Лос-Анджелес, за ваше гостеприимство. И спасибо каждому иранцу, который отдавал свое сердце, голос и душу во время этих двух матчей. Пусть мир, уважение и дружба царствуют среди всех наций», — говорится в послании.

Также в письме были оставлены надписи «#168» и «#Минаб» в память о школьницах, погибших в Иране в результате атаки США и Израиля.

В 1-м туре группового этапа сборная Ирана сыграла вничью с командой Новой Зеландии (2:2). Заключительный матч на этой стадии иранцы проведут 27 июня против команды Египта.

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