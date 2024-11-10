Бонгонда — о шансах «Спартака» на чемпионство: «Нам ничего не остается кроме как побеждать»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда ответил на вопрос о шансах красно-белых в борьбе за чемпионство в этом сезоне.

— «Спартак» борется за чемпионство?

— Уже отвечал на этот вопрос. Еще много игр впереди. Все будет зависеть от нас. Нам ничего не остается кроме как побеждать.

После 15 туров «Спартак» с 28 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. 23 ноября московская команда дома сыграет против «Локомотива». Начало матча — в 18.00 по московскому времени.