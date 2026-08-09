«Рубин» и «Оренбург» объявили составы на матч 3-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Оренбурга» на матч 3-го тура РПЛ.

«Рубин» и «Оренбург» сыграют в 3-м туре чемпионата России в воскресенье, 9 августа. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Мальдонадо, Вуячич, Арройо, Безруков, Рожков, Самошников, Грипши, Сааведра, Ходжа.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Нижегородов, Узоров, Игнатьев, Кабутов, Лобов, Иву, Кузнецов, Юкич, Моторин, Сиве.

«Оренбург»: Овсянников, Татаев, Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов, Пуэбла, Рыбчинский, Голыбин, Куль, Гузина.

Запасные: Коробов, Хаданович, Ведерников, Касимов, Сыщенко, Иващенко, Назаренко, Васильев, Савельев, Алешандре Жезус, Бош, Касаджиков.

Ключевые события встречи «Рубин» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Во 2-м туре РПЛ «Рубин» победил «Акрон» — 2:1, «Оренбург» проиграл «Зениту» со счетом 1:5.