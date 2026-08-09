«Родина» стала первой командой с волевой победой на «Газпром Арене» в первом сезоне после выхода в РПЛ

«Родина» на выезде обыграла «Зенит» в матче 3-го тура РПЛ — 2:1.

Гости уступали в счете после гола Максима Глушенкова в первом тайме, но дважды отличились во второй половине — дубль оформил Артур Гарибян.

«Родина» стала первой командой, которая одержала волевую победу над «Зенитом» в гостях в первом сезоне после выхода в РПЛ из Первой лиги, сообщает Opta Sports.

После трех матчей «Зенит» с 6 очками лидирует в РПЛ, но потеряет лидерство по итогам матча между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Родина» (3 очка) поднялась на 11-ю позицию в турнирной таблице.