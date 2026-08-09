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9 августа, 19:15

«Родина» стала первой командой с волевой победой на «Газпром Арене» в первом сезоне после выхода в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Родина» на выезде обыграла «Зенит» в матче 3-го тура РПЛ — 2:1.

Гости уступали в счете после гола Максима Глушенкова в первом тайме, но дважды отличились во второй половине — дубль оформил Артур Гарибян.

«Родина» стала первой командой, которая одержала волевую победу над «Зенитом» в гостях в первом сезоне после выхода в РПЛ из Первой лиги, сообщает Opta Sports.

После трех матчей «Зенит» с 6 очками лидирует в РПЛ, но потеряет лидерство по итогам матча между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Родина» (3 очка) поднялась на 11-ю позицию в турнирной таблице.

Источник: Opta Sports
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Родина
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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