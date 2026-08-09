«Зенит» впервые с 2024 года проиграл на своем поле в РПЛ

«Зенит» впервые с 2024 года уступил в домашнем матче в РПЛ.

9 августа команда Сергея Семака на «Газпром Арене» проиграла «Родине» (1:2). Это первое домашнее поражение «Зенита» в РПЛ с декабря 2024 года — тогда сине-бело-голубые уступили «Акрону» (1:2).

После трех матчей «Зенит» с 6 очками лидирует в РПЛ, но потеряет лидерство по итогам матча между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Родина» (3 очка) поднялась на 11-ю позицию в турнирной таблице.