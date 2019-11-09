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«Рубин» — «Динамо»: Рыков обманул судью, судья удалил Зуева

15:00
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На 45-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Рубин» — «Динамо» серьезную ошибку совершил арбитр Евгений Турбин, показавший вторую желтую карточку полузащитнику хозяев поля Александру Зуеву.

В том эпизоде Владимир Рыков «подставился» под соперника, сделав движение в его сторону. Зуев наткнулся на динамовского защитника — тот изобразил фол.

Судья поверил Рыкову и применил к казанскому хавбеку дисциплинарную санкцию — вынес предупреждение. Для Зуева оно стало вторым, и ему пришлось покинуть поле. (Александр Бобров)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Рубин — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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