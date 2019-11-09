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«Рубин» — «Динамо»: «Не подскажете хорошие курсы актерского мастерства? Или лучше у Рыкова спросить?»

15:19
Ответ «Рубина» на пост «Динамо» в Twitter.
Ответ «Рубина» на пост «Динамо» в Twitter.
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«Рубин» с иронией ответил на пост «Динамо» в Twitter об удалении игрока казанцев Александра Зуева в матче 16-го тура чемпионата России.

«Рубин» — «Динамо»: Рыков обманул судью, судья удалил Зуева

— Ну и дела в нашем матче! Зуев фолит в атаке. К нему подбегает Турбин и показывает вторую желтую карточку. Удаление у казанцев! Что ж, дело принимает интересный оборот! — написали бело-голубые.

— Не подскажете хорошие курсы актерского мастерства? Или нам лучше у Владимира Рыкова спросить? — ответили казанцы.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Рубин — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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