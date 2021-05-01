На 50-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Динамо» (2:0) арбитр Виталий Мешков ошибся, не удалив Илью Самошникова за серьезное нарушение правил. Полузащитник прыгнул в направлении Себастиана Шиманьски, не сыграл в мяч и ударил соперника шипами в область голени. Судья неправильно квалифицировал действия игрока казанцев и вынес ему предупреждение.

Здорово сработали видеоассистенты Николай Волошин и Антон Аверьянов. Они провели проверку, убедились, что рефери ошибся, и предложили ему посмотреть видеозапись. После этого Мешков, увидев повторы, поменял решение и достал красную карточку.

Отмечу, что на 27-й минуте арбитр правильно не назначил пенальти в ворота динамовцев, когда в их штрафной в борьбе с защитником упал Солтмурад Бакаев. Нарушения правил не было.

Казанская команда с 49 очками поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — седьмая строчка и 46 баллов.

(Александр Бобров)

1 мая. Казань. «Рубин» — «Динамо» — 1:0.

1 мая. Казань. «Рубин» — «Динамо» — 1:0.

1 мая. Казань. «Рубин» — «Динамо» — 1:0.

1 мая. Казань. «Рубин» — «Динамо» — 1:0.

1 мая. Казань. «Рубин» — «Динамо» — 1:0.