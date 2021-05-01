«Рубин» показал победную раздевалку после матча с «Динамо»
«Рубин» опубликовал в Twitter фото из победной раздевалки команды после матча 28-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:0).
Победу казанскому клубу принесли голы Джордже Деспотовича и Хван Ин Бома. При этом, «Рубин» с 54-й минуты играл в меньшинстве, красную карточку получил полузащитник Илья Самошников.
«Рубин» занимает 4-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 49 очками в 28 матчах, «Динамо» идет на 7-й строчке с 46 очками в 28 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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