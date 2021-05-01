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«Рубин» показал победную раздевалку после матча с «Динамо»

16:35
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«Рубин» опубликовал в Twitter фото из победной раздевалки команды после матча 28-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:0).

Победу казанскому клубу принесли голы Джордже Деспотовича и Хван Ин Бома. При этом, «Рубин» с 54-й минуты играл в меньшинстве, красную карточку получил полузащитник Илья Самошников.

«Рубин» занимает 4-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 49 очками в 28 матчах, «Динамо» идет на 7-й строчке с 46 очками в 28 играх.

Рубин — Динамо

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcrk/status/1388486696979910659

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