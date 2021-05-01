Слуцкий об удалении Самошникова: «Не хочу комментировать, потому что я перегибаю палку»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференции подвел итоги победного матча 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (2:0).

— Большая эмоциональная игра, поэтому эмоции превалируют над разумом. Я очень горд, что каждый из футболистов, который был на футбольном поле, сделал максимум для того, чтобы добиться положительного результата, — приводит слова тренера сайт казанцев.

— Почему капитаном было решено сделать именно Деспота и чья это идея?

— Это моя идея, потому что он полностью заслуживает это звание в отсутствие Уремовича и Шатова в стартовом составе.

— Дюпин сейчас лучший вратарь лиги?

— Сегодня он провел блестящий матч, но нужно каждую игру и Дюпину, и всем доказывать свою профпригодность.

— Было ли, на Ваш взгляд, удаление Самошникова? Как в общем и целом оцените работу судьи?

— Я не хочу комментировать, потому что я перегибаю палку. Я сказал все, что хотел, и в своем мнении только убеждаюсь.

— Шатов сегодня не попал в стартовый состав по причине неудачной игры с «Краснодаром»?

— Мы не определяем состав относительно одной игры или двух. Мы смотрим тренировочный процесс, мы смотрим, кто в каком состоянии, мы получаем большое количество данных. Но он сегодня блестяще вышел со скамейки, как и все остальные игроки, которые вышли на замену.

— Ин Бом хромает местами. Нет ли у него повреждения?

— Ин Бом начал играть в стартовом составе, пропустив больше, чем три месяца в отсутствие предсезонки. Поэтому то, что у него возникают всякие мышечные недомогания, это естественный процесс.