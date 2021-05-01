Слуцкий об удалении Самошникова: «Не хочу комментировать, потому что я перегибаю палку»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференции подвел итоги победного матча 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (2:0).
— Большая эмоциональная игра, поэтому эмоции превалируют над разумом. Я очень горд, что каждый из футболистов, который был на футбольном поле, сделал максимум для того, чтобы добиться положительного результата, — приводит слова тренера сайт казанцев.
— Почему капитаном было решено сделать именно Деспота и чья это идея?
— Это моя идея, потому что он полностью заслуживает это звание в отсутствие Уремовича и Шатова в стартовом составе.
— Дюпин сейчас лучший вратарь лиги?
— Сегодня он провел блестящий матч, но нужно каждую игру и Дюпину, и всем доказывать свою профпригодность.
— Было ли, на Ваш взгляд, удаление Самошникова? Как в общем и целом оцените работу судьи?
— Я не хочу комментировать, потому что я перегибаю палку. Я сказал все, что хотел, и в своем мнении только убеждаюсь.
— Шатов сегодня не попал в стартовый состав по причине неудачной игры с «Краснодаром»?
— Мы не определяем состав относительно одной игры или двух. Мы смотрим тренировочный процесс, мы смотрим, кто в каком состоянии, мы получаем большое количество данных. Но он сегодня блестяще вышел со скамейки, как и все остальные игроки, которые вышли на замену.
— Ин Бом хромает местами. Нет ли у него повреждения?
— Ин Бом начал играть в стартовом составе, пропустив больше, чем три месяца в отсутствие предсезонки. Поэтому то, что у него возникают всякие мышечные недомогания, это естественный процесс.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-emotsii-prevaliruyut-nad-razumom-ya-ochen-gord
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