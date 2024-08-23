Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:56

«Рубин» открыл 6-й тур РПЛ домашней победой над махачкалинским «Динамо»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Никола Чумич празднует гол в ворота махачкалинского «Динамо».
Фото ФК «Рубин»

«Рубин» одержал домашнюю победу над махачкалинским «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ со счетом 2:0.

Голы забили Мирлинд Даку и Никола Чумич.

На 68-й минуте защитник гостей Муталип Алибеков получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Команда Рашида Рахимова набрала десять очков и переместилась на пятое место в таблице. «Динамо» осталось на 11-й строчке с пятью баллами.

В следующем матче чемпионата России «Рубин» сыграет в гостях со «Спартаком» 31 августа, а махачкалинцы встретятся в гостях с «Крыльями Советов» 1 сентября.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
23 авг, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:0
Динамо Мх

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Рубин (Казань)
7
Читайте также
Фигуристка Зинина прокомментировала свое видео про суицид и изнасилования
Издание из ЮАР опубликовало статью с критикой финансовой политики МОК
Пенсионерка в Москве лишилась более 30,4 млн рублей после звонка мошенников
Быстрова считали предателем, Бакаев провалился, а Дзюбу невзлюбили все. Истории футболистов, которые переходили из «Спартака» в «Зенит»
Суд лишил актера Бориса Репетура водительских прав за нарушение ПДД
Политолог объяснил цели визита премьера Индии Моди на Украину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
Матч «Зенит» — «Спартак» будет особенным. Для этого есть пять причин
РПЛ, 6-й тур: ЦСКА — «Акрон», «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
«Рубин» — «Динамо» Мх: Левников ошибочно назначил пенальти — его промах исправил ВАР Буланов
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: Алибеков получил прямую красную карточку
«Рубин» — «Динамо» Мх: казанцы увеличили преимущество в счете
«Зенит» — «Спартак». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» — «Динамо» Мх: Левников ошибочно назначил пенальти — его промах исправил ВАР Буланов

РПЛ, 6-й тур: ЦСКА — «Акрон», «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости