«Рубин» — «Динамо» Мх: Левников ошибочно назначил пенальти — его промах исправил ВАР Буланов

На 66-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Рубин» — «Динамо» Мх судья Кирилл Левников неверно определил место нарушения правил, ошибочно назначил пенальти в ворота гостей и тоже ошибочно вынес предупреждение Муталипу Алибекову.

На помощь арбитру пришли его видеоассистенты Евгений Буланов и Андрей Фисенко. Они провели проверку и примерно спустя минуту сообщили Левникову, что фол на Мирлинде Даку случился за пределами штрафной площади. После этого судья правильно отменил 11-метровый удар, назначил штрафной, аннулировал желтую карточку и удалил капитана «Динамо» за лишение соперника явной возможности забить гол. Предупреждение заменено на удаление, так как нарушение произошло вне штрафной площади.

Для Алибекова это уже вторая красная карточка в чемпионате. Он также досрочно покинул поле в игре 3-го тура с «Пари НН» (0:1).

ВАР уже в 23-й раз вмешался в действия судьи в 41 матче чемпионата России-2024/25. 21 раз первоначальное решение изменялось.