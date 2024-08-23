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Судейство

Сегодня, 21:54

«Рубин» — «Динамо» Мх: Левников ошибочно назначил пенальти — его промах исправил ВАР Буланов

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 66-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Рубин» — «Динамо» Мх судья Кирилл Левников неверно определил место нарушения правил, ошибочно назначил пенальти в ворота гостей и тоже ошибочно вынес предупреждение Муталипу Алибекову.

На помощь арбитру пришли его видеоассистенты Евгений Буланов и Андрей Фисенко. Они провели проверку и примерно спустя минуту сообщили Левникову, что фол на Мирлинде Даку случился за пределами штрафной площади. После этого судья правильно отменил 11-метровый удар, назначил штрафной, аннулировал желтую карточку и удалил капитана «Динамо» за лишение соперника явной возможности забить гол. Предупреждение заменено на удаление, так как нарушение произошло вне штрафной площади.

Для Алибекова это уже вторая красная карточка в чемпионате. Он также досрочно покинул поле в игре 3-го тура с «Пари НН» (0:1).

ВАР уже в 23-й раз вмешался в действия судьи в 41 матче чемпионата России-2024/25. 21 раз первоначальное решение изменялось.

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Рубин (Казань)
Кирилл Левников
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«Рубин» — «Динамо» Махачкала: Алибеков получил прямую красную карточку

«Рубин» открыл 6-й тур РПЛ домашней победой над махачкалинским «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
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П
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
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Евгений Марков

Факел

 3 1 0
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